Nepotrebná vojenská základňa pri Bezenye

Po návšteve opusteného maďarského vlakového depa, sa dnes vydávame na prieskum ďalšieho opusteného objektu na maďarskom území. Tento krát je to veľký areál bývalej vojenskej základne v pohraničnej dedine Bezenye.

Narozdiel od vlakového depa v Istvánteleku, pred návštevou o tomto objekte nevieme takmer nič. Len jeden z nás pri jazde po okreske, ktorá ide neďaleko zazrel, že tu je objekt, ktorý vyzerá opustene. A ideme teda preskúmať, či to je naozaj tak.

Naša návšteva začína odbočením z okresky na lesnú cestu za obcou Bezenye, asi 25 kilometrov od slovenských hraníc. Niekoľko minút ideme popri vysokom plote, aké bývajú aj na letiskách, až prídeme k niečomu, čo vyzerá ako hlavný vchod.

Očividne tu už niekto pred nami bol, vstupná brána je poškodená, no aj tak ju treba preliezť.

Stále nevieme, na koľko je tento objekt používaný a preto sme si nie istí, či robíme dobre, že sme sa sem prepašovali. Postupne nám ale dochádza, že objekt už armádou asi používaný nie je, no možno ho používa niekto iný. Nakoniec, pozrite si fotky s opisom našej návštevy a možno postupne prídete na to, na čo aj my.

Práve prekonaná brána do areálu. Na jednej strane chýba ostnatý drát, niekto to tu už pre nás pripravil.

Vchádzame hneď do prvej budovy, pôsobiacej ako vrátnica.

Niekdajší vrátnik bol očividne otvorený typ a nepodporoval farebné stereoptypy.

Kradnúť sa sem očividne až tak veľa nechodí. Zberači kovu by mali radosť.

Kukátko na miesto ...

... kde by ste nechceli stráviť noc. Nečakal som, že práve na tomto mieste budú cely. Pravdepodobne tu boli umiestnení "neposlušní" vojaci. Západky na celách sú ešte funkčné.

Budova s vrátnicou obsahuje viacero prázdnych miestností so zamrežovanými oknami. Očividne ju už nikto nepoužíva.

Po východe z vrátnice váhame čo ďalej. Napravo od nás stojí budova, ktorá vyzerá v celkom dobrom stave a v jej okolí stoja poľnohospodárske autá. Vyberáme sa tak radšej na druhú stranu, do malej budovy, podobajúcej sa na nejakú trafostanicu.

Funkčne vyzerajúca budova.

Hej, trafil som sa, takto vyzeral interiér, mnou pasovanej trafostanice. Všetko je tu veľmi zachovalé. Samozrejme, elektrika tu už nejde.

Aby zima nebola.

Teraz sa odhodláme navštíviť najväčšiu budovu, ktorá je na dohľad. Stojí práve medzi trafostanicou a funkčne vyzerajúcou budovou. Musíme ju chvíľu obchádzať, kým nájdeme vchod, no nakoniec sa to podarí. Jedny z dverí majú rozbité sklenené tabule, cez ktoré môžeme prejsť.

Jedna z chodieb vyzerá naozaj zachovalo. Navyše sa tu svieti ... vyzerá to tak však? Je to len vonkajšie svetlo, ktoré prechádza cez sklenený strop.

Pravdepodobne táto časť slúžila ako kasárne. Skrinky vojakov sú v každej miestnosti.

Človek nevie, či je to pisoár alebo umývadlo.

Budova má zaujímavý tvar. Je to jedna dlhá chodba, na ktorú ide kolmo asi 5 podobných chodieb. Taký rovnoramenný trojnásobný kríž.

Žeby tu skúmali nejaké nadpozemské úkazy?

Matka Budapešť je tu na veľa plagátoch.

Nie len plagátoch, ale aj vojenských mapách, ktoré sa tu povaľujú len tak. Nájdete Slovensko?

Tu už to bude jednoduchšie.

Tu neviem, čo hľadať.

Jedno z krídiel budovy dostalo od niekoho poriadne na frak. Celá jeho vnútorná priečka je zrútená. Pravdepodobne vinníkom bude človek a nie zlý stav budovy.

Niektoré steny tejto časti držia len na dobré slovo. Tak ich obchádzame len po špičkách.

Ďalšie krídlo tiež nie je v úplne optimálnom stave. Našlo tu život kopu plesní a rastliniek.

Tak nám aj nakreslili, čo tu používali. Radary sovietskej výroby.

Žeby plán smien? Ťažké časy bez počítačov.

V plesnivom krídle sa očividne vyučovalo. Dnes tu ostala už len tabula a katedra.

Model miestnej základne. My sme aktuálne v tom najväčšom objekte, v pravej dolnej časti.

Učebný materiál.

Za stenou s tabuľou bola zaujímavá zatváracia diera. V dnešnej dobe možno na projektor, boh vie, na čo slúžila vtedy.

Dnes je moderné, dávať si do kancelárii a izieb živý mach. Vojenská stanica predbehla dobu.

Aké mi bude dobré?

Predposledné krídlo je nemocničné. Takmer žiadne zariadenie tu už nenájdeme. Každopádne jeho stav je jeden z najlepších spomedzi všetkých krídiel budovy.

Tradičné socialistické tapetky.

Hej László, kedy nám to ide?

Aký Maďar by si dal umývadlo do skrine?

Posledné krídlo pevne verím, že bolo pre mnoho vojakov tým najdôležitejším, varilo sa tu.

Zas ten istý problém, je to pisoár či umývadlo?

Mrazák.

Vegetariáni zatvorte oči! Tu visí mäsko, pred tým, než si na ňom pochutnáme.

Vstup do 'bifé' bol tiež určite veľmi dôležitou časťou budovy.

Prešli sme celú budovu a začíname váhať, či sa pozrieme aj do tej, ktorá má šancu, že by mohla fungovať. No minimálne skúsiť to musíme. Hneď ako len opustíme budovu, v ktorej sme práve boli, počujeme poriadny buchot z vedľajšej budovy, ktorý vzápätí ustane. Nevieme, čo si o tom myslieť a tak budovu obchádzame z diaľky a mierne pozorujeme. Priblížime sa nakoniec z druhej strany, kde sa nachádza veľká garáž. Očividne je stále používaná.

V garáži je okrem vlečky aj auto s kľúčikmi. Neštartuje :)

V okolí garáže je kopu nových ale aj starých poľnohospodárskych zariadení.

Tomuto nerozumiem ani slovo, ale tak tajne šípim, že by som za tú značku nemal ísť.

V tomto momente zistíme, že hluk, ktorý nás vystrašil, nerobí žiadny človek ale uvoľnená časť krytiny, keď silnejšie zafúka. Vojdeme tak do interiéru budovy, kde sa nám potvrdí, že táto časť nie je tak úplne opustená.

Okrem pripraveného náradia v nej nachádzame aj značné množstvo materiálu. Či už stavebného alebo poľnohospodárskeho.

A je tu aj fotólabor!

Pomaly sa začína stmievať a ešte jednou vecou, ktorú tu chceme preskúmať, sú zaujímavé "kopce" v areály základne. Predpokladáme, že pod nimi budú buď nejaké bunkre, sklady alebo garáže.

Presne ako sme očakávali. Pod kopcom sa nachádza garáž, resp. priestor na schovanie rakety alebo nejakého iného veľkého zariadenia. Z tohto miesta sa to dalo na koľajniciach vyniesť na vrchol kopca.

Jeden z týchto "kopcov" ale pod sebou skrýva niečo iné, čo nájdeme úplne náhodne. Pravdepodobne kryt alebo muničný sklad.

Vchod dnu

Žeby plánovacia tabuľa v prípade núdze?

Propaganda? Motivačné heslá? Niečo také.

Dvere do samotného krytu alebo muničného skladu. Na tom sme sa nedohodli.

Nech sa cítime hocijako úžasne, akú super vec sme objavili, do reality sa vrátime hneď, ako vídeme von. Vo vedľajšom "kopci" skladujú zrno a v tom ďalšom majú vytvorený chliev kravy, husy a prasce.

Pravdepodobne aktuálne priestory niekdajšej vojenskej základne používajú miestni poľnohospodári. Množstvo traktorov, blatových stôp, zrno a rôzny materiál v jednej z budov nám napovedal, že tu niečo funguje.

Po návrate domov si krkolomne dohľadáme nejaké informácie na maďarských stránkach.

Vojenská základňa slúžila od roku 1977 a venovala sa predovšetkým leteckému výskumu a ochrane vzdušného priestoru. 2. októbra 2000 bola táto vojenská jednotka zrušená a neskôr bola nariadená likvidácia základne.

Kasárne a 40 akrov pozemku dostala miestna správa zadarmo od štátu. Neskôr ho predala realitno-investičnej spoločnosti, ktorá tu chcela postaviť niečo, na podporu cestovného ruchu. To sa ale nikdy nestalo. A tak areál aspoň využívajú miestni poľnohospodári so svojimi zvieratami.

Záverečný pohľad na budovy bývalej vojenskej základne.

